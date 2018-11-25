Kasımpaşa 3 - 0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    3 - 0 | MAÇ SONUCU

    Kasımpaşa 3 - 0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

    Spor Toto 13. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Evkur 'u 3-0 mağlup etti.

    'in 13. haftasında , Stadı'nda 'u ağırladı.

    Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada düdük çaldı.

    Mücadelede Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri 6. ve 84. dakikalarda Mbaye Diagne, 57. dakikada ise Josue kaydetti.

    Bu sonucun ardından ligde Kasımpa puanını 25'e çıkararak ligde 2. sıraya yükselirken 4. sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor 21 puanda kaldı.

    1. 25.11.2018 20:55
    2. Güncelleme: 25.11.2018 20:57
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