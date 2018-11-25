Kasımpaşa 3 - 0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çaldı.
Mücadelede Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri 6. ve 84. dakikalarda Mbaye Diagne, 57. dakikada ise Josue kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde Kasımpa puanını 25'e çıkararak ligde 2. sıraya yükselirken 4. sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor 21 puanda kaldı.
- 25.11.2018 20:55
- Güncelleme: 25.11.2018 20:57
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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