Kasımpaşa'nın rakibi Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 22 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya üçüncü sırada girdi. Ligdeki son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Malatya ekibi ise 21 puanla dördüncü sırada haftaya başladı.
Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, Olivier Veigneau ve Uğurcan Yazğılı ile sarı kart cezalısı Loret Sadiku, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.
- 24.11.2018 11:47
-
Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
-
Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
-
Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Kasımpaşa'nın rakibi Yeni Malatyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.