Kasımpaşa'nın rakibi Yeni Malatyaspor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'nın rakibi

    Kasımpaşa'nın rakibi Yeni Malatyaspor

    Spor Toto 'in 13. haftasındaki mücadelede , yarın Evkur 'u konuk edecek.

    Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

    'de çıktığı 12 maçta 22 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya üçüncü sırada girdi. Ligdeki son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Malatya ekibi ise 21 puanla dördüncü sırada haftaya başladı.

    Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, Olivier Veigneau ve Uğurcan Yazğılı ile sarı kart cezalısı Loret Sadiku, karşısında forma giyemeyecek.

    1. 24.11.2018 11:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa'nın rakibi Yeni Malatyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN