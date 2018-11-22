Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'da Evkur maçı hazırlıkları

    Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

    'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Evkur 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın toplu ve topsuz ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

    Futbolcuların, top kazanma çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanda dar alanda minyatür kale ve çift kale taktik ağırlıklı maç yaptıkları bildirildi.

    İdmanın, maçın ardından yapılan soğuma çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

    Sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ve Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı kaydedildi. Fode Koita'nın ise idmanı yarıda bıraktığı ifade edildi.

    Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 22.11.2018 14:04
    2. Güncelleme: 22.11.2018 14:13
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