Kasımpaşa’da seferberlik
Bursaspor deplasmanından zaferle dönen Kasımpaşa, evinde oynayacağı kritik Malatya maçına hazırlanıyor.
Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin rehavete izin vermediği takımda, futbolcuların antrenmanlardaki hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
- 17.11.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kasımpaşa’da seferberlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.