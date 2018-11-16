Kasımpaşa start verdi
Avrupa kupalarını hedefleyen Kasımpaşa'nın, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dayanıklılık çalışması ile başladığı bildirildi.
Avrupa kupalarını hedefleyen Kasımpaşa'nın, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dayanıklılık çalışması ile başladığı bildirildi. Milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Ben Youssef, Diagne, Popov, Pavelka ve Tarkan Serbest dün yapılan antrenmanda yer almadı.
- 16.11.2018
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