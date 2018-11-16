Kasımpaşa start verdi – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    start verdi

    Kasımpaşa start verdi

    Avrupa kupalarını hedefleyen 'nın, maçının hazırlıklarına dayanıklılık çalışması ile başladığı bildirildi.

    Avrupa kupalarını hedefleyen 'nın, maçının hazırlıklarına dayanıklılık çalışması ile başladığı bildirildi. Milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Ben Youssef, Diagne, Popov, Pavelka ve Serbest dün yapılan antrenmanda yer almadı.

    1. 16.11.2018
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