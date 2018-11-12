Diagne Paşa – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Diagne Paşa

    Diagne Paşa

    İstanbul ekibi, Trezeguet’nin 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçı kazanıp ligde 7. zaferini elde etti. Diğer golün sahibi Diagne ise 12 haftada 12 gole ulaştı

    , ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanarak zirve iddiasını sürdürdü. 22. dakikada in pasını gole çeviren Diagne, misafir ekibi öne geçirdi. Bursaspor ise 26'da Ertuğrul'un golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının başında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Trezeguet sert bir vuruşla Kasımpaşa'yı tekrar öne geçirip zafere taşıdı. İstanbul ekibi bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, Bursa ise 3. yenilgisini yaşadı.

    Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Diagne dünkü maçı da boş geçmeyip krallıktaki iddiasını sürdürdü. 27 yaşındaki forvet, 12. hafta sonunda gol sayısını 12'ye yükseltti. Diagne'nin 2 de asisti var.
    1. 12.11.2018
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