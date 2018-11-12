Diagne Paşa
İstanbul ekibi, Trezeguet’nin 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçı kazanıp ligde 7. zaferini elde etti. Diğer golün sahibi Diagne ise 12 haftada 12 gole ulaştı
Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Diagne dünkü maçı da boş geçmeyip krallıktaki iddiasını sürdürdü. 27 yaşındaki forvet, 12. hafta sonunda gol sayısını 12'ye yükseltti. Diagne'nin 2 de asisti var.
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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