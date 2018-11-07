Kasımpaşa'da Bursaspor maçı hazırlıkları
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları

    Kasımpaşa'da Bursaspor maçı hazırlıkları

    'in 12. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kasımpaşalı futbolcular, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ile başladı.

    Daha sonra iki gruba ayrılan lacivert-beyazlı futbolcuların bir kısmı dar alan oyunu oynarken diğer grup ise şut ve gol vuruşu çalıştı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve soğuma çalışmalarıyla sona erdi.

    İdmana sakatlıkları devam eden Eray Birniçan, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili katılmadı. Ramazan Köse ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

    , maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 7.11.2018 16:28
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