Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kasımpaşalı futbolcular, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ile başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan lacivert-beyazlı futbolcuların bir kısmı dar alan oyunu oynarken diğer grup ise şut ve gol vuruşu çalıştı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve soğuma çalışmalarıyla sona erdi.
İdmana sakatlıkları devam eden Eray Birniçan, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili katılmadı. Ramazan Köse ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
Kasımpaşa, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 7.11.2018 16:28
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kartal pepe gideceğine şenol güneş gitsin
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Toplam 5
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ADANALI Önce bitik Şenol GÜNEŞ GİTMELİ..
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Toplam 7
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tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
Kasımpaşa'da Bursaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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