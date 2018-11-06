Kasımpaşa’da keyifler kaçtı – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    ’da keyifler kaçtı

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>’da keyifler kaçtı
    Yenilmezlik serisi karşısında son bulan 'da moraller alt-üst. İki duran topun maçın sonucunu tayin ettiğini belirten teknik direktör , "Devre arasında düşündüğümüz bölgelerdeki eksikliği kapatırsak, daha fazla alternatife sahip olacağız. Bunun da planlamasını yapıyoruz" diye konuştu.
    1. 6.11.2018
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