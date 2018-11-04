Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, ara vermeden 12. haftadaki Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, ara vermeden 12. haftadaki Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda lacivert-beyazlılar, pas çalışmalarının ardından dayanıklılık koşuları yaptı.
Lacivert-beyazlı takım, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
- 4.11.2018 14:59
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Kasımpaşa, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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