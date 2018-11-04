Kasımpaşa, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    , maçının hazırlıklarına başladı

    Kasımpaşa, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

    'in 11. haftasında konuk ettiği 'a 2-1 mağlup olan , ara vermeden 12. haftadaki maçının hazırlıklarına başladı.

    'in 11. haftasında konuk ettiği 'a 2-1 mağlup olan , ara vermeden 12. haftadaki maçının hazırlıklarına başladı.

    Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda lacivert-beyazlılar, pas çalışmalarının ardından dayanıklılık koşuları yaptı.

    Lacivert-beyazlı takım, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

    1. 4.11.2018 14:59
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