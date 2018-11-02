Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Denizli, Ziraat Türkiye Kupası'nda yorucu bir programla hazırlandıklarını ifade ederek, "Kupadaki maçları çok zor görmemek lazım

Ligde çok daha zorlu maçlar var. Onlardan bir tanesi de bu hafta. Batman olsun, Erzurum olsun, en azından maç dışında yorucu bir program oldu. Kısa sürede çalışmaları devam ettirip, yeterince dinlenerek Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.



"ÇİZGİMİZİ İNŞALLAH BOZMAYIZ"



Takımın başarılı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Denizli, şu ifadelere yer verdi:



"Antalyaspor çıkış grafiği iyi olan bir rakip, sıralamadaki yerinden de belli. Kadrosunda değerli futbolcular, başında da değerli bir teknik direktör var. Kendisiyle uzun yıllar çalıştığım kardeşim var. Onun başarılı gidişi beni de mutlu ediyor. En fazla mutluluk duyduğum şey benim takımımın başarılı olması. İnşallah çizgimizi herhangi bir şekilde bozmayız. İyi bir yerdeyiz. Daha iyileri var. Daha iyileri yapabilmek için her şeyi yapacağız."