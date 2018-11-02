Mustafa Denizli: "Sıralama olarak iyi yerdeyiz"
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    : "Sıralama olarak iyi yerdeyiz"

    Mustafa Denizli: "Sıralama olarak iyi yerdeyiz"

    Kasımpaşa , sıralama olarak iyi bir konumda bulunduklarını ifade ederek, daha iyisini yapabilmek için her şeyi yapacaklarını kaydetti.

    'in 11. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında karşı karşıya geleceği maçı hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör açıklamalarda bulundu. Denizli, 'nda yorucu bir programla hazırlandıklarını ifade ederek, "Kupadaki maçları çok zor görmemek lazım

    Ligde çok daha zorlu maçlar var. Onlardan bir tanesi de bu hafta. olsun, olsun, en azından maç dışında yorucu bir program oldu. Kısa sürede çalışmaları devam ettirip, yeterince dinlenerek Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

    "ÇİZGİMİZİ İNŞALLAH BOZMAYIZ"

    Takımın başarılı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Denizli, şu ifadelere yer verdi:

    "Antalyaspor çıkış grafiği iyi olan bir rakip, sıralamadaki yerinden de belli. Kadrosunda değerli futbolcular, başında da değerli bir teknik direktör var. Kendisiyle uzun yıllar çalıştığım kardeşim var. Onun başarılı gidişi beni de mutlu ediyor. En fazla mutluluk duyduğum şey benim takımımın başarılı olması. İnşallah çizgimizi herhangi bir şekilde bozmayız. İyi bir yerdeyiz. Daha iyileri var. Daha iyileri yapabilmek için her şeyi yapacağız."

    1. 2.11.2018 14:37
    2. Güncelleme: 2.11.2018 14:39
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