Mustafa Denizli: "Sıralama olarak iyi yerdeyiz"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sıralama olarak iyi bir konumda bulunduklarını ifade ederek, daha iyisini yapabilmek için her şeyi yapacaklarını kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Denizli, Ziraat Türkiye Kupası'nda yorucu bir programla hazırlandıklarını ifade ederek, "Kupadaki maçları çok zor görmemek lazım
Ligde çok daha zorlu maçlar var. Onlardan bir tanesi de bu hafta. Batman olsun, Erzurum olsun, en azından maç dışında yorucu bir program oldu. Kısa sürede çalışmaları devam ettirip, yeterince dinlenerek Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.
"ÇİZGİMİZİ İNŞALLAH BOZMAYIZ"
Takımın başarılı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Denizli, şu ifadelere yer verdi:
"Antalyaspor çıkış grafiği iyi olan bir rakip, sıralamadaki yerinden de belli. Kadrosunda değerli futbolcular, başında da değerli bir teknik direktör var. Kendisiyle uzun yıllar çalıştığım kardeşim var. Onun başarılı gidişi beni de mutlu ediyor. En fazla mutluluk duyduğum şey benim takımımın başarılı olması. İnşallah çizgimizi herhangi bir şekilde bozmayız. İyi bir yerdeyiz. Daha iyileri var. Daha iyileri yapabilmek için her şeyi yapacağız."
- 2.11.2018 14:37
- Güncelleme: 2.11.2018 14:39
-
Fenerbahçe 88-84 Bayern Münih
Toplam 2
Yorum
geronimo baketbol takımımızında eski havası yok yeni kurulan efes e iki kere yenildik
-
15’lik oyuncuya profesyonel imza
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Sözleşme yapmak yetmez,biz o çocukları A takımında seyretmek istiyoruz.Umutlanmıştık ama henüz göremiyoruz..
-
Aydınus’la Fener önde
Toplam 2
Yorum
uğur aydınus seçilince Galatasarayın iddia oranları yükseldi. anlayana
Mustafa Denizli: "Sıralama olarak iyi yerdeyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.