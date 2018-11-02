Luce Paşa’yı ziyaret etti – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Luce Paşa’yı ziyaret etti

    Luce Paşa’yı ziyaret etti
    A Milli Futbol Takımı , 'in flaş ekbi 'yı ziyaret etti. Yardımcısı ile gerçekleştirdiği ziyarette Rumen çalıştırıcı, lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
    1. 2.11.2018
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