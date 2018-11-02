"İnşallah çizgimizi bozmayız"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, başarılarını arttırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, başarılarını arttırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın İstanbul'da Antalyaspor ile yapacakları karşılaşma öncesinde lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Denizli, son dönemdeki çıkışlarını sürdürmeyi amaçladıklarını belirterek, "İnşallah çizgimizi bozmayız. İyi bir yerdeyiz. Daha iyilerini başarmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor ile zor bir maça çıkacaklarını aktaran deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:
"Antalyaspor çıkış grafiği iyi olan bir takım. Zaten puan cetvelindeki yerinden de belli. Değerli futbolculara sahipler. Başında da çok değerli bir teknik adam var. Kendisiyle uzun yıllar çalıştığım kardeşimiz var. Onun başarılı gidişi beni de mutlu ediyor. Tabii ki en fazla mutluluk duyduğum şey benim takımımın başarılı olması."
- 2.11.2018 15:13
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Fenerbahçe 88-84 Bayern Münih
Toplam 2
Yorum
geronimo baketbol takımımızında eski havası yok yeni kurulan efes e iki kere yenildik
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15’lik oyuncuya profesyonel imza
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Sözleşme yapmak yetmez,biz o çocukları A takımında seyretmek istiyoruz.Umutlanmıştık ama henüz göremiyoruz..
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Aydınus’la Fener önde
Toplam 2
Yorum
uğur aydınus seçilince Galatasarayın iddia oranları yükseldi. anlayana
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