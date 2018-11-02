Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, başarılarını arttırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın İstanbul'da Antalyaspor ile yapacakları karşılaşma öncesinde lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Denizli, son dönemdeki çıkışlarını sürdürmeyi amaçladıklarını belirterek, "İnşallah çizgimizi bozmayız. İyi bir yerdeyiz. Daha iyilerini başarmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor ile zor bir maça çıkacaklarını aktaran deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Antalyaspor çıkış grafiği iyi olan bir takım. Zaten puan cetvelindeki yerinden de belli. Değerli futbolculara sahipler. Başında da çok değerli bir teknik adam var. Kendisiyle uzun yıllar çalıştığım kardeşimiz var. Onun başarılı gidişi beni de mutlu ediyor. Tabii ki en fazla mutluluk duyduğum şey benim takımımın başarılı olması."