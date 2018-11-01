Kasımpaşa’da 1 müjde 4 eksik – Fotomaç – 01 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’da 1 müjde 4 eksik

    Kasımpaşa’da 1 müjde 4 eksik
    , kupada tatil edilen Batman karşılaşması sonrası Antalya maçı hazırlıklarına başladı. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı geçen Özgür Çek de antrenmanda yer aldı. Sakatlıkları devam eden Josue Sa, Popov, Veigneau ve Khalili'nin ise idmana katılmadığı bildirildi.
    1. 1.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa’da 1 müjde 4 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN