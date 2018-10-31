Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları başladı

    Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

    , 3 Kasım Cumartesi günü ile iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesindeki açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı geçen 'in de yer aldığı belirtildi.

    Sakatlıkları devam eden Josue Sa, Strahil Popov, Olivier Veigneau ve Abdul Rahman Khalili'nin ise idmanda yer almadığı bildirildi.

    Açıklamada, ısınmayla başlayan antrenmanın, ayak tenisiyle devam ettiği aktarıldı. Minyatür kale maçın ardından yapılan soğuma hareketleri ile çalışmanın sona erdiği kaydedildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 31.10.2018 14:34
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