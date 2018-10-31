Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesindeki açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı geçen Özgür Çek'in de yer aldığı belirtildi.

Sakatlıkları devam eden Josue Sa, Strahil Popov, Olivier Veigneau ve Abdul Rahman Khalili'nin ise idmanda yer almadığı bildirildi.

Açıklamada, ısınmayla başlayan antrenmanın, ayak tenisiyle devam ettiği aktarıldı. Minyatür kale maçın ardından yapılan soğuma hareketleri ile çalışmanın sona erdiği kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.