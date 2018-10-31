Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Kasımpaşa, 3 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarına başladı
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesindeki açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı geçen Özgür Çek'in de yer aldığı belirtildi.
Sakatlıkları devam eden Josue Sa, Strahil Popov, Olivier Veigneau ve Abdul Rahman Khalili'nin ise idmanda yer almadığı bildirildi.
Açıklamada, ısınmayla başlayan antrenmanın, ayak tenisiyle devam ettiği aktarıldı. Minyatür kale maçın ardından yapılan soğuma hareketleri ile çalışmanın sona erdiği kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 31.10.2018 14:34
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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