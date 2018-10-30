Trabzonspor, BUGSAŞ Spor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden BUGSAŞ Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Hayrettin Şiranlı Sahası'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Bordo-mavili futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Antrenmanı izleyen Özel Deva Karadeniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yeşilyalı İbni Sina Ortaokulu öğrencileri, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 30.10.2018 17:13
- Güncelleme: 30.10.2018 17:15
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
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eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
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