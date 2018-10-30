Trabzonspor, BUGSAŞ Spor maçı hazırlıklarını tamamladı
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    30 Ekim 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    Trabzonspor, BUGSAŞ Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

    , 4. eleme turunda yarın deplasmanda 2. Lig ekiplerinden ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

    Kulübünden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Hayrettin Şiranlı Sahası'nda teknik direktör yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

    Bordo-mavili futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

    Antrenmanı izleyen Özel Deva Karadeniz Özel Eğitim ve ile Yeşilyalı İbni Sina Ortaokulu öğrencileri, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 30.10.2018 17:13
    2. Güncelleme: 30.10.2018 17:15
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