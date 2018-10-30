Fenerbahçeli futbolculardan Oğuz Kağan'a ziyaret
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Fenerbahçeli futbolculardan 'a ziyaret

    Fenerbahçeli futbolculardan <a href="/index/oguz-kagan?id=7dbc6a13-c176-4565-b2f4-273ea77d3398" class="" rel="tag">Oğuz Kağan</a>'a ziyaret

    Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncuları, 'deki maçında sakatlanan Güçtekin'i ziyaret etti

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Güçtekin'i takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

    Antrenman sonrası 'ın tedavi gördüğü 'a giden futbolcular, genç oyuncuya destek oldu. Teknik heyet, idari menajer Onur Başar ve oyuncuların yer aldığı ziyarette Oğuz Kağan'a üzerinde "Geçmiş olsun" yazılı ve tüm takımın imzaladığı forması hediye edildi.

    Açıklamada, "Oyuncumuza bir kez daha 'geçmiş olsun' diyor, sağlığına bir an önce kavuşması temennimizi paylaşıyor ve kendisini en kısa zamanda çubuklu ile sahalarda görmeyi diliyoruz." denildi.

    1. 30.10.2018 17:15
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