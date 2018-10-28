Paşa’ya Dadaş freni – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Paşa’ya Dadaş freni

    Paşa’ya Dadaş freni

    Son haftaların flaş takımı, engeline takıldı. Ev sahibi Lokman’la öne geçti. ’da ise Diagne, skoru eşitledi, bir de penaltı kaçırdı.

    'da dün müthiş bir mücadele vardı. Teknik direktör ile çıkışa geçen , Erzurum engeline takıldı. 18'de kaleciyle karşı karşıya kalan Sunu, fırsattan yararlanamadı. 32'de Emrah'ın kornerine arka direkte kafayı vuran Lokman, ağları havalandırdı: 1-0. Egemen'in Diagne'ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 79'da topun başına geçen Diagne, skoru eşitledi: 1-1. 86'da bir penaltı daha kazanan ekibinde Diagne, bu kez çerçeveyi tutturamadı. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından sahadan beraberlikle ayrılan Kasımpaşa, puanını 19'a çıkardı.
    1. 28.10.2018
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