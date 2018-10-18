Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi oyunuyla devam ettiği bildirildi.

    İdmanın dar alanda minyatür kale çalışmalarıyla tamamlandığı ifade edildi.

    Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

    1. 18.10.2018 13:36
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