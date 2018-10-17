İsveç'te başladığı futbol kariyerini 2014'ten bu yana Türkiye'de sürdüren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Süper Lig'e ilk 4 maçı kazanarak iyi bir başlangıç yaptıklarını, daha sonra ise takım oyununu sahaya yansıtamadıkları için üst üste mağlubiyetler yaşadıklarını belirten Sadiku, şunları kaydetti:

"Teknik direktör Kemal Özdeş ile ilk 4 haftada başarılı bir performans ortaya koyduk. Yaklaşık 2,5 yıldan bu yana Kemal hoca ile birlikteydik ancak daha sonra görevinden ayrıldı. Neden ayrıldığını bilmiyorum. Kemal Özdeş iyi bir teknik direktör. Üst üste 3 maç kaybetmemizin nedeni de o değildi. Kazandığımız müsabakalardaki takım oyununu, söz konusu 3 maçta gösteremedik ve biraz daha kırılgan hale geldik. Ardından Mustafa Denizli, takıma yeni fikirlerle geldi ve enerji getirdi. Bu da herkesi galibiyet için daha istekli hale dörüştürdü. Umarım üst üste maç kazandığımız günlere geri döneceğiz."

Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek kalitede bir takım olduklarını vurgulayan Loret Sadiku, "Kasımpaşa'yı çok seviyorum. Gerçekten harika bir kulüp. Burada tüm imkanlara sahibiz. Burada olmaktan çok mutluyum. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Eğer bir kontrat teklifi gelirse, devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde tüm maçlarda forma giyen ve sergilediği istikrarlı performansıyla dikkati çeken Sadiku, sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını aktararak, "İstikrarlı olabilmek için sakatlıktan uzak durmanız lazım. Buna dikkat ediyorum. İstikrar için, size güvenen bir teknik direktörün de olması gerekiyor. Ben de her zaman bana inanan teknik direktörlerle çalıştım. Hiçbir zaman kusursuz oynadığımı düşünmüyorum. Her zaman daha iyi olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

MİLLİ TAKIM PROBLEMİ

Kosova, Arnavutluk ve İsveç vatandaşlığı bulunan Sadiku, FIFA ile yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle milli takım formasından uzak kaldığını vurguladı.

İsveç 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadıktan sonra Arnavutluk Milli Takımı'na davet edilen, fakat burada hiç forma giymeden, Kosova Milli Takımı'nın tarihindeki ilk maçında sahaya çıkan Loret Sadiku, ulusal takımdan uzak kalması hakkında, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Benim ve milli takımların FIFA ile bazı problemleri var. Garip bir problem. İsveç 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Arnavutluk Milli Takımı'nda oynamayı seçtim. Fakat daha sonra Kosova için önemli ve tarihi bir maçta oynamak istedim. Bu konuyu, Arnavutluk'un o zamanki teknik direktörü ile konuştum. Bana izin verdiği takdirde, problem yaşanacağını belirtti. Ben yine de o tarihi günde Kosova adına oynadım. O dönemde Kosova henüz FIFA ve UEFA tarafından tanınmıyordu. Ardından Kosova ile bir kaç özel maça daha çıktım. İsveç'ten sonra Arnavutluk Milli Takımı'na geldiğimde, belgelerim henüz tamamlanmamıştı. İsveç de benim başka milli takımda oynayamayacağımı FIFA'ya bildirdi. Kosova ise Arnavutluk ile bir sorun yaşamak istemedi. Problem şu an ne durumda bilmiyorum."

"EŞİME HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİM"

Eşi Michaela'nın Türkiye'de özel bir televizyon kanalında ses yarışmasına katılmasına değinen Sadiku, kendisinin de kuliste ona destek verdiğini hatırlattı.

Kendisinin işini yaparken eşinden hep destek aldığını vurgulayan Sadiku, "Ben de her konuda onu desteklemek istiyorum. Başka bir ülkede yaşıyoruz. Eşim, zamanının büyük çoğunluğunu yalnız geçiriyor. En azından şimdi kendisine bir uğraş buldu. Her zaman şarkı söylemeyi hayal ediyordu. Bu da onun bir parçası. Ona bu konuda destek vermeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

"MÜLTECİLERİN YAŞADIĞI OLDUKÇA ZOR BİR DURUM"

Yaşamının ilk döneminde sıkıntılı bir süreç geçirerek, ailesiyle birlikte Kosova'dan İsveç'e göç etmek durumunda kalan Sadiku, mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Kosova'da doğan Loret Sadiku'nun yaşamı zorluklarla geçti. Ülkede yaşanan işgal sebebiyle 1990'lı yılların başında ailesiyle İsveç'e göç eden Sadiku, burada bir süre mülteci kampında yaşadı.

İsveç vatandaşı da olan Sadiku, şu an dünya genelinde yaşanan mülteci sorununa vurgu yaparak, "Sadece, 'Kendi ülkemde böyle bir şey olsaydı, insanlar ne yapardı?' diye düşünmek lazım. Aynı şey İsveç'te olsaydı, İsveçliler muhakkak evlerinden ayrılıp, başka ülkelere gitmek zorunda kalırlardı. Gittikleri yerlerde kendilerine iyi davranılmasını ümit ederlerdi. İnsanların müslüman olmalarından dolayı farklı bir şekilde değerlendirilmesi doğru değil. Mültecilerin yaşadığı oldukça zor bir durum." değerlendirmesinde bulundu.