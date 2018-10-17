Kasımpaşa, Akhisaspor maçı hazıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Akhisarspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11:00'de başladı. Futbolcular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ile başlarken, el topu çalışması ve yan top çalışmalarıyla devam ettiler.
Daha sonrasında antrenman yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçının ardından yapılan soğuma hareketleri ile sonra erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı, kaleci antrenörü Halit Matlı ile ayrı olarak çalıştılar.
Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11:00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 17.10.2018 14:31
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
Kasımpaşa, Akhisaspor maçı hazıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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