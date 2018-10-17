Kasımpaşa, Akhisaspor maçı hazıklarını sürdürdü
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    , Akhisaspor maçı hazıklarını sürdürdü

    Kasımpaşa, Akhisaspor maçı hazıklarını sürdürdü

    , 'in 9'uncu haftasında Akhisarspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11:00'de başladı. Futbolcular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ile başlarken, el topu çalışması ve yan top çalışmalarıyla devam ettiler.

    Daha sonrasında antrenman yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçının ardından yapılan soğuma hareketleri ile sonra erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı, kaleci antrenörü Halit Matlı ile ayrı olarak çalıştılar.


    Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11:00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.

    1. 17.10.2018 14:31
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