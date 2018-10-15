Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları devam etti
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri sonrası koordinasyon çalışması yaptı.
İdmanın diğer bölümünde üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve baskı antrenmanı yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.
Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 15.10.2018 20:11
- Güncelleme: 15.10.2018 20:13
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın
Toplam 1
Yorum
SERHAT tüm internet haberlerinde bu takımlar yazıyor.hepsinde.ziraat t kup bb.erzurum yokmu.yada erzurum süper lig de değilmi
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Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
XMEN BAŞKASININ EŞİNE LAF UZATAN BU UTANMAZ REZİL FUTBOLDAN MEN EDİLMELİDİR...
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Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
emmy bi tarafın kalktı evli bayana asıl,eşinin burnunu kır,silahla hastaneye git oh nesin olum sen para değiştirmiş seni kişiliğini kaybetmişsin
Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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