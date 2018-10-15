Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları devam etti – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'da Akhisarspor maçı hazırlıkları devam etti

    Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları devam etti

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri sonrası koordinasyon çalışması yaptı.

    İdmanın diğer bölümünde üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve baskı antrenmanı yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.

    , Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 15.10.2018 20:11
    2. Güncelleme: 15.10.2018 20:13
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