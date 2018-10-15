Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri sonrası koordinasyon çalışması yaptı.

İdmanın diğer bölümünde üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve baskı antrenmanı yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.

Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.