Paşa’da 6 eksik
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Paşa’da 6 eksik

    Paşa’da 6 eksik

    evinde Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Antrenmanda, milli takımlardaki Trezeguet, Ben Youssef, Diagne, Popov, Pavelka ve Tarkan Serbest'in yer almadığı kaydedildi.
    1. 11.10.2018
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