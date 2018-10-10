Süper Lig’in en iyi ikilisi Paşa’dan – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’in en iyi ikilisi Paşa’dan

    Süper Lig’in en iyi ikilisi Paşa’dan

    Ligde 8 haftalık süreçte en fazla skor üreten ikili, ’dan (8)-Eduok (4) oldu.

    'da sezona iyi bir başlangıç yapan , attığı 8 golle, gol krallığında lider durumda. Diagne'ye takım arkadaşı Eduok da 4 golle destek oldu ve ligde bu ikili toplamda 12 gole imza atarak en fazla skor üreten ikili oldular. 'da Rodallega ve da toplamda 9 gol atarken, 'da Yatabare ile Ömer Ali Şahiner, 8 golü ağlara göndermeyi başardı.
    1. 10.10.2018
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