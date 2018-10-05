Mustafa Denizli’ye şok! Kemal Özdeş tezahüratı yapıldı
Kasımpaşa’nın Göztepe’yi ağırladığı maç öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlar, Kemal Özdeş tezahüratları yaptı.
Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 1 Ekim Pazartesi günü yollarını ayırarak Mustafa Denizli ile anlaşma sağlayan Kasımpaşa'da Göztepe maçı öncesinde taraftarlar 'Kemal Özdeş' tezahüratları yaptı.
Mücadele öncesinde kadro anonslarının yapılmasıyla birlikte lacivert-beyazlı taraftarlar Kemal Özdeş lehine tezahürat yaptı.
- 5.10.2018 22:14
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Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını yorumladı: "Şenol Güneş haklıymış"
Toplam 2
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Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!
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Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
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