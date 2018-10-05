Mustafa Denizli’ye şok! Kemal Özdeş tezahüratı yapıldı – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    ’ye şok! tezahüratı yapıldı

    Mustafa Denizli’ye şok! Kemal Özdeş tezahüratı yapıldı

    ’nın ’yi ağırladığı maç öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahüratları yaptı.

    Teknik Direktör ile 1 Ekim Pazartesi günü yollarını ayırarak ile anlaşma sağlayan 'da maçı öncesinde taraftarlar 'Kemal Özdeş' tezahüratları yaptı.

    Mücadele öncesinde kadro anonslarının yapılmasıyla birlikte lacivert-beyazlı taraftarlar Kemal Özdeş lehine tezahürat yaptı.

    1. 5.10.2018 22:14
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