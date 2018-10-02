Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cuma günü Göztepe'yi konuk edecek Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinde yer alan habere göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idmanda Mustafa Denizli takımın başında yer aldı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma ve baskı çalışmasının yapıldığı antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı kaleci antrenörü Halit Matlı ile ayrı olarak çalıştılar.
Kasımpaşa hazırlıklarına yarın 17.30'da yapacağı idmanla devam edecek.
- 2.10.2018 20:42
- Güncelleme: 2.10.2018 20:43
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