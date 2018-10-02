Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sözleşme imzaladı
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    02 Ekim 2018, Salı
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    ile sözleşme imzaladı

    Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sözleşme imzaladı

    Teknik Direktör ile yollarını ayıran , ile szon sonuna kadar anlaşma sağladı.

    Kulübü, 'ten boşalan teknik direktörlük görevine 'yi getirdi. Tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar el sıkışıldı.

    Dün akşam saatlerinde de ekibinin Kemerburgaz Tesisleri'ni gezen Denizli'nin bugün resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

    1. 2.10.2018 09:30
    2. Güncelleme: 2.10.2018 09:47
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