Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    'da ile yollar ayrıldı

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'da <a href="/index/kemal-ozdes?id=b4ff3bb3-d1ac-4340-9885-4b97e6a79209" class="" rel="tag">Kemal Özdeş</a> ile yollar ayrıldı

    , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

    Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." denildi.

    ligde ilk 4 haftada 12 puan toplarken son 3 haftada puan alamadı.
    1. 1.10.2018 12:13
    2. Güncelleme: 1.10.2018 13:22
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