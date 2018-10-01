Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.
Kasımpaşa ligde ilk 4 haftada 12 puan toplarken son 3 haftada puan alamadı.
- 1.10.2018 12:13
- Güncelleme: 1.10.2018 13:22
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Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil"
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu Uçmuş ! Son 4 senede PSV’yi, Ajax ve Feyenoord önünden 3 defa şampiyon yapan TD. den bahsediyoruz ! „Hoydonk“ ne yapmışki ?
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Ünal Karaman Ersun Yanal'ı solladı
Toplam 1
Yorum
berkan Takımın tek esik yeri sol tarafı.Rakipler maden gibi oraya çalışıyorlar.Amiri o tarafı kapatabilirse bu takım kolay kolay kaybetmez.
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Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil"
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli evet sabredelim diyoruz ama ne futbol saberedilebilir nede cocunun tercihleri sabredilir bir ışık vermiyor takım bir oşık olsa saberedelim
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