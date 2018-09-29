Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez boş geçti
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada fileleri havalandıran Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, 7. haftada Trabzonspor deplasmanında suskun kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ligin flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanında 4-2 mağlup oldu. Paşa'nın en önemli gol silahı Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez golle tanışamadı. Senegalli yıldız, geçtiğimiz 6 haftada Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor ağlarını sarsmıştı.
Diagne'nin şu ana kadar Süper Lig'de 8 golü bulunuyor.
- 29.9.2018 19:59
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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