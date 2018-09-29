Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez boş geçti – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    , bu sezon ilk kez boş geçti

    Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez boş geçti

    'de çıktığı son 6 karşılaşmada fileleri havalandıran 'nın Senegalli golcüsü , 7. haftada deplasmanında suskun kaldı.

    'de çıktığı son 6 karşılaşmada fileleri havalandıran 'nın Senegalli golcüsü , 7. haftada deplasmanında suskun kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ligin flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanında 4-2 mağlup oldu. Paşa'nın en önemli gol silahı Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez golle tanışamadı. Senegalli yıldız, geçtiğimiz 6 haftada , , , Ankaragücü, ve ağlarını sarsmıştı.

    Diagne'nin şu ana kadar Süper Lig'de 8 golü bulunuyor.
    1. 29.9.2018 19:59
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