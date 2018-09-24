Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    , maçının hazırlıklarına başladı

    Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

    , 'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü deplasmada ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

    Açıklamada, diğer futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinden sonra, dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği idmanın, pozisyon çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

    temsilcisi, yarın yapacağı idmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 24.9.2018 13:50
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