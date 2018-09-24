Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü deplasmada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.
Açıklamada, diğer futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinden sonra, dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği idmanın, pozisyon çalışması ile sona erdiği aktarıldı.
İstanbul temsilcisi, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 24.9.2018 13:50
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 4
Yorum
derbi tahmini 1-BJK maça çıkmaz 2-Seyirci sahaya iner maç bitmez. 3- Kartlar nedeniyle oyuncu sayısı 7nin altına düşer maç bitmez.
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 6
Yorum
kral Ünal hoca berbat goller yiyoruz,tüm defans ve orta sahadan gelenler seyrediyor,Mustafa olmuyor,Novak ın da formsuzluğu belirgin,işimiz zor
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Arıza savunmada!
Toplam 3
Yorum
paşa Husseini iyileşmezse,Gerekirse Kucka yı deneyelim,Mustafa çok formsuz
Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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