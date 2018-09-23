Mbaye Diagne Alanyaspor’u da boş geçmedi
Kasımpaşa’nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımının tek golünü atarak, 6. haftayı da golsüz geçmemiş oldu ve gol sayısını da 8'e çıkardı.
- 23.9.2018 18:35
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Garry Rodrigues havayolları
Toplam 2
Yorum
N0_Name Bruma'yı da satmasaydık lig rakipler için çekilmez olurdu sanırım :) Onyekuro da iyi ama kiralık sonuçta ve satın alamayız çok isterler.
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Bize yakışmadı!
Toplam 5
Yorum
Ankara61 Lig başlamadan söyledim bu takım bu sene kümet düşer diye, başımızı hep eğik gezdiriyorsunuz yazıklar olsun size, yönetimde hocada istifa...
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Bize yakışmadı!
Toplam 5
Yorum
ali saygısızlık etmek istemiyorum size yakışanı söyler misiniz hep aynı masaldan sıkılmadınız mı biz sıkıldık da bırakın bu işleri
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