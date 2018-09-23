Mbaye Diagne Alanyaspor’u da boş geçmedi – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    ’u da boş geçmedi

    Mbaye Diagne Alanyaspor’u da boş geçmedi

    ’nın Senegalli golcüsü , Aytemiz mücadelesinde takımının tek golünü atarak, 6. haftayı da golsüz geçmemiş oldu ve gol sayısını da 8'e çıkardı.

    'in 6. haftasında , sahasında karşılaştığı Aytemiz 'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelede lacivert-beyazlı ekibin en golcü ismi olan yine sahnedeydi. Takımının tek golünü kaydeden yıldız futbolcu, 6. haftayı da golsüz boş geçmemiş oldu. Ligin 6 haftasında 8. kez rakip fileleri havalandıran Senegalli golcü, Alanyaspor karşılaşmasının 89. dakikasında rakip fileleri havalandırdı.
    1. 23.9.2018 18:35
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