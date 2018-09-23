Kasımpaşa ikinci mağlubiyetini aldı – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    ikinci mağlubiyetini aldı

    Kasımpaşa ikinci mağlubiyetini aldı

    ’in 6. haftasında Aytemiz ’u konuk eden , sahadan 2-1’lik mağlubiyet ile ayrılarak, ligdeki ikinci yenilgisini almış oldu.

    'in 6. haftasında Aytemiz 'u konuk eden , sahadan 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılarak, ligdeki ikinci yenilgisini almış oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, alınan bu yenilgi ile ligde 6. hafta itibariyle ikinci mağlubiyetini almış oldu.

    DİAGNE'NİN GOLÜ PUAN ALMAYA YETMEDİ
    Kasımpaşa'nın 2-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde lacivert-beyazlı ekibin golcüsü Mbaye Diagne yine sahnedeydi. Diagne'nin 89. dakikada attığı gol Paşa'nın puan almasına yeterli olmadı.

    PAŞA'YA BİR 'VAR' BİR YOK
    Kasımpaşa'nın Çekyalı futbolcusu David Pavelka mücadelenin 5. dakikasında topu Alanyaspor ağlarına gönderdi ancak VAR sistemi gol anında Diagne'nin yaptığı faulu tespit ederek golü iptal etti. Senegalli golcü Diagne'nin attığı golde ise yan hakem ofsayt tespit etti. VAR sisteminde pozisyonun tekrar izlenmesiyle Kasımpaşa'nın attığı gol geçerli sayıldı.
    1. 23.9.2018 18:34
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