Kasımpaşa ikinci mağlubiyetini aldı
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Kasımpaşa, sahadan 2-1’lik mağlubiyet ile ayrılarak, ligdeki ikinci yenilgisini almış oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, alınan bu yenilgi ile ligde 6. hafta itibariyle ikinci mağlubiyetini almış oldu.
DİAGNE'NİN GOLÜ PUAN ALMAYA YETMEDİ
Kasımpaşa'nın 2-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde lacivert-beyazlı ekibin golcüsü Mbaye Diagne yine sahnedeydi. Diagne'nin 89. dakikada attığı gol Paşa'nın puan almasına yeterli olmadı.
PAŞA'YA BİR 'VAR' BİR YOK
Kasımpaşa'nın Çekyalı futbolcusu David Pavelka mücadelenin 5. dakikasında topu Alanyaspor ağlarına gönderdi ancak VAR sistemi gol anında Diagne'nin yaptığı faulu tespit ederek golü iptal etti. Senegalli golcü Diagne'nin attığı golde ise yan hakem ofsayt tespit etti. VAR sisteminde pozisyonun tekrar izlenmesiyle Kasımpaşa'nın attığı gol geçerli sayıldı.
- 23.9.2018 18:34
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Garry Rodrigues havayolları
Toplam 2
Yorum
N0_Name Bruma'yı da satmasaydık lig rakipler için çekilmez olurdu sanırım :) Onyekuro da iyi ama kiralık sonuçta ve satın alamayız çok isterler.
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Bize yakışmadı!
Toplam 5
Yorum
Ankara61 Lig başlamadan söyledim bu takım bu sene kümet düşer diye, başımızı hep eğik gezdiriyorsunuz yazıklar olsun size, yönetimde hocada istifa...
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Bize yakışmadı!
Toplam 5
Yorum
ali saygısızlık etmek istemiyorum size yakışanı söyler misiniz hep aynı masaldan sıkılmadınız mı biz sıkıldık da bırakın bu işleri
Kasımpaşa ikinci mağlubiyetini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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