Diagne parlıyor
Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne, yeni sezona da fırtına girdi.
Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne, yeni sezona da fırtına girdi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin ekibi Teda'dan transfer edilen ve 17 maçta 12 gol atan 26 yaşındaki forvet; 3 haftada 5 kez fileleri sarstı. Rize ağlarına 1 gol bırakan Diagne, Başakşehir ve Sivasspor'a ise 2'şer gol attı.
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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