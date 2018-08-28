Diagne parlıyor

Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne, yeni sezona da fırtına girdi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin ekibi Teda'dan transfer edilen ve 17 maçta 12 gol atan 26 yaşındaki forvet; 3 haftada 5 kez fileleri sarstı. Rize ağlarına 1 gol bırakan Diagne, Başakşehir ve Sivasspor'a ise 2'şer gol attı.