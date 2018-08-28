Diagne parlıyor – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Diagne parlıyor

    Diagne parlıyor

    'nın Senegalli santrforu , yeni sezona da fırtına girdi.

    'nın Senegalli santrforu , yeni sezona da fırtına girdi. Geçtiğimiz sezon devre arasında ekibi Teda'dan transfer edilen ve 17 maçta 12 gol atan 26 yaşındaki forvet; 3 haftada 5 kez fileleri sarstı. ağlarına 1 gol bırakan Diagne, ve 'a ise 2'şer gol attı.

    1. 28.8.2018
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