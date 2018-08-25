‘Büyük rakama olur’ – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ‘Büyük rakama olur’

    ‘Büyük rakama olur’
    'da attığı gollerle dikkat çeken için menajeri Saffet Balkan, Radyospor'da çarpıcı açıklamalar yaptı. G.Saray'la adı geçen 26 yaşındaki Senegalli için Balkan, "Çok büyük rakamlar olursa belki Kasımpaşa düşünebilir" dedi.
    1. 25.8.2018
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