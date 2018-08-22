Paşa’da Diagne kasırgası! – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Paşa’da Diagne kasırgası!

    Paşa’da Diagne kasırgası!

    ’i tek başına yıkan Senegalli yıldız, kaldığı yerden devam ediyor.

    Geçen sezon devre arasında ekibi Tianjin Teda'dan 'ya transfer olan Senegalli santrfor Mbaye Diagne, 'in adeta tozunu attı. Geçen sezon ikinci yarıda 17 maça çıkıp 12 gol atan 1.93 boyundaki dev golcü, bu sezon da ilk 2 haftada 3 kez ağları havalandırdı. 26 yaşındaki yıldız golcü, böylece 2018 yılı içinde 'de 15 gole ulaşan en golcü iki oyuncudan biri oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de bir sezona ait yabancı oyuncu gol rekorunu 29 golle kıran Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, bu sezon ilk 2 haftayı boş geçti. Fransız santrfor, 2018 yılını ise 15 lig golü ile tamamlamıştı.
    1. 22.8.2018
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