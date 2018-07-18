Diagne’nin talibi çok – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’nin talibi çok

    Diagne’nin talibi çok
    İngilizler, 'nın Senegalli golcüsü Mbaye 'nin peşinde. Diagne'nin menajeri Ediz Balkan, Bournemouth, Reading ve 'nin ilgilendiğini söyledi. Balkan, Paşa'da 17 maçta, 12 gol atan 26 yaşındaki santrfor için yönetimle görüşeceklerini belirtti.
    1. 18.7.2018
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