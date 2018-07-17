Kasımpaşa, salonda çalıştı
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    , salonda çalıştı

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>, salonda çalıştı

    hazırlıklarını sürdüren , bugün salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

    Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı. İdman, takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleri ve streching çalışması ile başladı. Lacivert-beyazlı futbolcular, 8 istasyondan oluşan parkurda üç tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaparak antrenmanı noktaladı.
    Paşa, hazırlıklarına bu akşam saat 19.00'da yapacağı çalışma ile devam edecek.
    1. 17.7.2018 11:26
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