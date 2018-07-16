Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'da hazırlıkları sürdü

    Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları sürdü

    , hazırlıklarını bir günlük aranın ardından kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

    , hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

    1. 16.7.2018 23:25
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