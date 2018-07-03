Nursal Bilgin: "Galatasaray'dan gelen teklif yok"
Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, adı sıkça Galatasaray ile anılan Mısırlı futbolcuları Trezeguet için sarı-kırmızılı kulüpten herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi.
Konuyu değerlendiren Bilgin, "Trezeguet bizim oyuncumuz. Galatasaray'dan gelen hiçbir teklif yok. Bugün antrenmana katılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Bilgin, aynı zamanda Mısırlı oyuncunun serbest kalma bedelinin de 5.9 milyon Euro olduğunu hatırlattı.
- 3.7.2018 12:28
- Güncelleme: 3.7.2018 12:28
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
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