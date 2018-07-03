Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    Nursal Bilgin: "'dan gelen teklif yok"

    Nursal Bilgin: "<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan gelen teklif yok"

    Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, adı sıkça ile anılan Mısırlı futbolcuları için sarı-kırmızılı kulüpten herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi.

    döneminin açılmasıyla ismi sık sık 'la anılmaya başlayan Mısırlı futbolcu ile ilgili Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den açıklama geldi.

    Konuyu değerlendiren Bilgin, "Trezeguet bizim oyuncumuz. Galatasaray'dan gelen hiçbir teklif yok. Bugün antrenmana katılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

    Bilgin, aynı zamanda Mısırlı oyuncunun serbest kalma bedelinin de 5.9 milyon Euro olduğunu hatırlattı.
    1. 3.7.2018 12:28
    2. Güncelleme: 3.7.2018 12:28
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