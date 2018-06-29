Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da hazırlıkları sürüyor

    Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    ekiplerinden , hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı bildirildi.

    , hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

    1. 29.6.2018 23:57
    2. Güncelleme: 29.6.2018 23:57
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