Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı bildirildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.