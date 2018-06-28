Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin: "Trezeguet mutlu ve gitmek istemiyor"

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının istedikleri gibi ilerlediğini belirten Bilgin, "Transfer çalışmalarımız şu an için iyi gidiyor. Programımızda bir aksama yok. Alacağımız oyuncuları, teknik heyetimiz kamp sonuçlarına bakarak değerlendirecek. Şu an problem olacak bir şey gözükmüyor. Amaç, başta 3-5 transfer yapmak ve geçen sezonki kadromuzu korumaktı. Geçen seneki kadromuzdan Omeruo ve Mensah için henüz sonuç alamadık. Herhalde buna göre değişiklikler olacak. Alt yapıdan çıkan çocukları da değerlendirmeye çalışacağız. 1 ay içerisinde teknik heyetimizin vereceği raporlara göre transferi sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.



"BÜTÜN TAKIMLARIN BİR PLANI OLMALI"

Kasımpaşa'nın transfer çalışmalarında izlediği stratejilere de değinen Bilgin, "Aslında bütün takımlar için konuşmak istiyorum. Bütün takımların bir planı olmalı. Bunun süresi bir, iki, üç yıllık olmalı. Bunları gidip yönetim kurullarına sunmalılar ve bunlar için destek almalılar. Ayrıca bunlar için bir bütçe olması lazım. Aynı zamanda yönetim kurulunun kontrol edebilmesi lazım. Eğer siz buralarda güzel bir planlama yapmışsanız, bundan sonra hayal kurmanız gerek. Hayalinizdeki ilk şey hangi yerde ne maçları olacak. Afrika Kupası olabilir, Avrupa Şampiyonası olabilir, Dünya Şampiyonası olabilir, buralara gidecek çocukları takip etmek lazım. Çünkü planlarımız 2-3 senelik. U17, U19 olması lazım fakat inanın bu konuda Avrupa ülkeleri çok iyi değerlendirmeler yapıyor ve çocukları U17, U19'dan alma şansınız çok zor. Ancak bunların içinde alınıp da kiraya verilen oyuncular varsa onları değerlendiriyoruz. Bunun için yardımcı antrenörlerimiz gidiyor, seyrediyor, arıyor ve sonunda tekrar teknik heyete bir rapor sunuyorlar. Daha sonra da teknik direktörümüz gidip uzun bir çalışma yapıyor. Bütün yaptığımız transferlerdeki en önemli politikamız; bizde oynayabilecek, bizde değerlendirilecek ve sonuçta da eğer ayrılacaksa satabileceğimiz oyuncular seçmek. Genç oyuncuları seçiyoruz. Bütün takımlar 'biz bu sene kadromuzu gençleştireceğiz' diyorlar. Ancak 30, 31 ve 32 yaşında oyuncular var... Ama biz buna kurumsal yapıda bir sanayi olarak bakıyoruz ve oyuncularımızı çoğunlukla genç yaşta futbolculardan seçiyoruz" dedi.



"OYUNCULARI CANLI SEYREDİYORUZ"

Bir scout ekiplerinin olmadığını ancak teknik ekiple çok iyi bir uyumla transfere yön verdiklerini söyleyen Bilgin, "Biz oyuncuları doğrudan canlı olarak seyrediyoruz. Teknik heyetimiz, teknik direktörümüz ve antrenörlerimiz izliyor. Teknik direktörümüzün söylediği gibi 'benim gözümle bakabiliyor' diyor. Bu gözle bakılıyor ve değerlendiriliyor. Bizim takımımızla nasıl bir uyum sağlanacak, bu kimya nasıl oluşacak, o da bir hayal tabii. Sonunda sonuçlanırsa çok güzel oluyor. Trezeguet olayı bunlara bir örnek. Bir Dünya Kupası olacaktı ve Mısır buraya gidecekti. Mısır gittiği zaman bu çocuk parlayabilecekti ve bize de katkı sağlayabilecekti. Şimdi ise bu hayal gerçekleşti. Geçen sene bize bir katkı sundu. Salah'ın yanında oynadı. Sonunda da şimdi değerli bir oyuncu haline geldi" diye konuştu.



"MUTSUZ OYUNCUYLA BİRLİKTE OLMAK İSTEMİYORUZ"

Birçok futbolcularına transfer teklifi geldiğini vurgulayan Bilgin, "Bizim amacımız futbolcularımızın bizimle birlikte olmaları. Ama başkanımızın da bir sistemi var. Bu takımda mutlu olamayacağımıza inandığımız oyuncularla beraber olmak istemiyoruz. Bu Kasımpaşa'ya özgü bir şey. Trezeguet'in transferiyle ilgili hiç bir resmi görüşmemiz yok. Biz bir kurum olduğumuz için, eğer bu yurt içi değerlendirilecekse bir KDV'si olması lazım. Yurt dışına gidecekse bir KDV'si olmaz. Ben tam hatırlayamıyorum ama sanırım 5 milyon Euro'ya serbest kalabilecek" şeklinde konuştu.



"TREZEGUET MUTLU VE GİTMEK İSTEMİYOR"

Takımda yer alan futbolcuların gitmek gibi bir isteklerinin olmadığını ve burada rahat olduklarını belirten Bilgin, "Trezeguet dışında başka oyuncularımıza da teklifler geliyor. Ancak ilk olarak çocuklar gitmek istemiyorlar. Trezeguet'in gitmek gibi herhangi bir düşüncesi yok. Hatta kendisiyle görüştük, maç önceleri de konuştuk, destek mesajlarımızı verdik ve kulübünde çok mutlu olduğunu ve kulübünü sevdiğini söyledi. Yalnız önemli bir şey daha var. Sonunda bu işin cazibesi de para. Yani çok cazibeli ücretler verildiği takdirde bence tercih edebilir. Ama şu ana kadar bizden ayrılmak istediğini söylemedi. Trezeguet de buna dahil. Kesinlikle gitmek istemiyorlar. İkinci bir olay da; bizden giden, ayrılan oyuncularda buranın bir sihri var gibi ayrıldıklarında pek başarılı olamıyorlar. Aynı zamanda burada çocuklar çok mutlular. Yaşantılarından çok mutlular, verimliler. Oynadıkları için çok verimliler. Oyuncularımız ayrılmak istemiyorlar ve onlara çok teklif geliyor. Ayrıca geçmiş tarihinde de bu takım çok transfer yapabilen bir takım. Oyuncu geldiği zaman, buradan rahatlıkla gidebiliyor. Hem de iyi takımlar bulabiliyor. Bu oyuncular için de çok cazip. Belki Trezeguet bir sene daha oynasa çok daha cazip yerlere gelebilir. Onları da düşündükleri zaman bu cazibeden vazgeçmek istemiyorlar" açıklamasını yaptı.



"BU SEZON İLK ÜÇ, İLK DÖRTTE OLMAK İSTİYORUZ"

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kasımpaşa'da sportif direktör Nursal Bilgin, yeni sezon hedefleri için de şöyle konuştu:

"Bu sene hayallerimiz daha yüksek. Geçen sene 6'ncılıkla başladık. Bu sene biraz daha yüksek. İlk üç veya ilk dörtte olmak istiyoruz. Bu hayali bütün sene boyunca satın alacağız. Zaten hayaliniz ve amacınız bittiği anda takımda güç de bitiyor. O yüzden biz bu beklentiyi, hayali yaklaşık 34 maç boyunca satın alacağız, öyle tahmin ediyorum. Teknik heyetimiz ona göre hazırlık yapıyor. Geçen sene de zaten hayalimizi hiç bırakmadık. Hedefi bıraktığınız anda oyuncular arasında yüzde 10, yüzde 20 bir kapasite düşüyor. Bunu takımın kimyasına vurduğunuz anda çok büyük değer kaybediyorsunuz. Bunu hep sıcak tutmaya çalışacağız. Zaten Kasımpaşa'nın isteği de bu. Bu hayalin dışında kulüp başkanımızın da beklentisi de bu. Bu hedefe kitlenmiş bir şekilde onu gerçekleştirebilmek için var gücümüzle çalışacağız."