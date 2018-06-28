Kasımpaşa, sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    , sağlık kontrolünden geçti

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    2018-2019 sezonu hazırlıklarına başlayan 'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

    Yeni sezonu açan , sağlık kontrolünden geçti. Lacivert-beyazlı futbolcuların bir bölümü özel bir hastanede bir dizi sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı sağlık taramasında futbolcular, kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göz ve ortopedi alanlarında kulüp doktoru Cem Ergenç gözetiminde uzman doktorlar tarafından muayene edildi.
    1. 28.6.2018 15:11
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