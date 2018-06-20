Özgür Çek Kasımpaşa'da – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    <a href="/index/ozgur-cek?id=a8228509-d4ee-4937-8e05-4bf846472411" class="" rel="tag">Özgür Çek</a> <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'da

    Geçtiğimiz sezonu sekizinci sırada tamamlayan önümüzdeki sezon daha güçlü kadro için kolları sıvadı.

    Filistinli Abdul Rahman Khalili'yi eden ekibi Çek oyuncu David Pavelka ile ise sözleşme yenilemişti. , 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan 'un başarılı defans oyuncusu 'i de kadrosuna kattı. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde , 'ya 2 yıllık imza attı.


    ÖZGÜR ÇEK'İN KARİYERİ
    kariyerine 2002 yılında Harp-İş Spor alt yapısında başlayan ve 2 sene burada forma giydikten sonra 2004 yılında Pendikspor'a geçen defans oyuncusu, 2 sezon Pendikspor'da forma giydikten sonra 2006 yılında 'nin alt yapısına oldu. 'ye transferiyle profesyonel kariyerine başlayan Özgür Çek, Fenerbahçe A2 takımında 48 maça çıkıp 17 gol attı. 2009 yılında Ankaraspor'a şimdiki adıyla 'a transfer olan Çek, burada sadece 2 maçta forma giydikten sonra Ankaragücü'ne kiralık gönderildi. Ankaragücü'nde 35 maça çıkıp 5 gol attı. 2012-2013 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye geri dönen Özgür Çek, yarım sezon forma giydiği takımında 10 maçta görev yaptı.
    Devre arasında 'a transfer olan sol kanat oyuncusu burada 17 maça çıkıp 4 gol attı. 2013-2014 sezonunda çıktığı 33 maçta 2 gol attı. 2014-2015 sezonunda adına Özgür Çek, 22 maçta forma giydi. 2015-2016 sezonun sonunda Eskişehirspor'dan ayrılan Özgür Çek 'a transfer oldu. Burada geçirdiği iki sezonda 45 maçta 6 gol ve 10 asist yaptı.


    1. 20.6.2018 13:07
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