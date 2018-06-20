Filistinli Abdul Rahman Khalili'yi transfer eden İstanbul ekibi Çek oyuncu David Pavelka ile ise sözleşme yenilemişti. Kasımpaşa, TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Çaykur Rizespor'un başarılı defans oyuncusu Özgür Çek'i de kadrosuna kattı. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Özgür Çek, Kasımpaşa'ya 2 yıllık imza attı.







ÖZGÜR ÇEK'İN KARİYERİ

Futbol kariyerine 2002 yılında İstanbul Harp-İş Spor alt yapısında başlayan ve 2 sene burada forma giydikten sonra 2004 yılında Pendikspor'a geçen defans oyuncusu, 2 sezon Pendikspor'da forma giydikten sonra 2006 yılında Fenerbahçe'nin alt yapısına transfer oldu. Fenerbahçe'ye transferiyle profesyonel kariyerine başlayan Özgür Çek, Fenerbahçe A2 takımında 48 maça çıkıp 17 gol attı. 2009 yılında Ankaraspor'a şimdiki adıyla Osmanlıspor'a transfer olan Çek, burada sadece 2 maçta forma giydikten sonra Ankaragücü'ne kiralık gönderildi. Ankaragücü'nde 35 maça çıkıp 5 gol attı. 2012-2013 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye geri dönen Özgür Çek, yarım sezon forma giydiği takımında 10 maçta görev yaptı.

Devre arasında Eskişehirspor'a transfer olan sol kanat oyuncusu burada 17 maça çıkıp 4 gol attı. 2013-2014 sezonunda çıktığı 33 maçta 2 gol attı. 2014-2015 sezonunda Eskişehirspor adına Özgür Çek, 22 maçta forma giydi. 2015-2016 sezonun sonunda Eskişehirspor'dan ayrılan Özgür Çek Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada geçirdiği iki sezonda 45 maçta 6 gol ve 10 asist yaptı.