Khalili Paşa’da – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
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    Paşa’da

    Khalili Paşa’da
    Birçok oyuncusu transferin gözde ismi haline gelen , gelecek sezon öncesi ilk takviyesini yaptı. Lacivert-beyazlılar, küme düşen ile yollarını ayıran Abdul 'yi kadrosuna kattı. 26 yaşındaki orta saha, 2 senelik sözleşmeye imza attı.
    1. 12.6.2018
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