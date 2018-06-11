Khalili Kasımpaşa'da – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    Khalili 'da

    Khalili <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'da

    , 26 yaşındaki ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımının forması giyen 26 yaşındaki Filistin asıllı İsveçli orta saha oyuncusu , Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'nin hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
    1. 11.6.2018 20:23
    2. Güncelleme: 11.6.2018 20:24
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