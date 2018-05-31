Kasımpaşa’da Trezeguet bereketi
- 31.5.2018
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FENERBAHCE,M Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
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Brezilya’dan Militao iddiası
Toplam 2
Yorum
alik serdar taşçıyı fb de görmek ister taraftar.bu eder militao 1 yıl daha gelemez bonservisi sorun çıkartır gerek yok.
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FB Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
Kasımpaşa’da Trezeguet bereketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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