Kasımpaşa’da Trezeguet bereketi – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’da Trezeguet bereketi

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>’da Trezeguet bereketi
    'nın 16 gol, 6 asistle dikkatleri çeken yıldızı Trezeguet, kulübünü ihya edecek gibi görünüyor. Lacivert-beyazlıların bonservisini aldığı, 'nda da boy gösterecek Mısırlı futbolcu için Sportif Direktör Nursal Bilgin, "Yurt içi ve yurt dışından anormal bir talip var. Onun kararını Trezeguet verecek" dedi.
    1. 31.5.2018
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