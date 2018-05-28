Paşa’nın gözdesi Ethem Erboğa – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Paşa’nın gözdesi

    Paşa’nın gözdesi <a href="/index/ethem-erboga?id=11365728-6837-40ae-995f-40f5326d0c50" class="" rel="tag">Ethem Erboğa</a>
    3. Lig 3. Grup'ta Kızılcabölük'ün devre arasında Kasımpaşa U21 takımından kiraladığı Ethem Erboğa'ya ve 1. Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki genç golcü, sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda oynadığı 16 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.
    1. 28.5.2018
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