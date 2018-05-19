Koita’yla 3 yıl daha – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ’yla 3 yıl daha

    Koita’yla 3 yıl daha
    , Trezeguet ve Veysel'den sonra kontratı bitecek kanat oyuncusu Fode 'yla 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Uzun süren sakatlığı sonrası sahalara dönen Fransız forvet, bu sezon 7 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.
    1. 19.5.2018
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