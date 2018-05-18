Koita ile sözleşme yenilendi

Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Bekir Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza atan 27 yaşındaki Koita "Yeni sezonda daha başarılı olmak için çalışacağım" dedi.