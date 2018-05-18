Koita ile sözleşme yenilendi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ile sözleşme yenilendi

    Koita ile sözleşme yenilendi

    ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bangaly-Fodé ile sözleşme yenilendi.

    Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Bekir Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına 'ya bağlayan sözleşmeye imza atan 27 yaşındaki "Yeni sezonda daha başarılı olmak için çalışacağım" dedi.

    1. 18.5.2018 14:16
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