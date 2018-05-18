Koita ile sözleşme yenilendi
Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bangaly-Fodé Koita ile sözleşme yenilendi.
- 18.5.2018 14:16
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mhmt Kadroda adam akıllı stoper yok. Ayrıca Ömer Ali Şahiner olmalıydı
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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Toplam 1
Yorum
06 emre yani galatasarayın kupası sergilendi :D
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
emre menejerler savaşı..transfer sezonu başlarken dayısı olan,çevresi olan futbolcuları büyük paralara kakalama dönemi
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