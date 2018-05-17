Veysel’den 3 yıllık imza – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Veysel’den 3 yıllık imza

    Veysel’den 3 yıllık imza
    'nın başarılı kaptanı , takımıyla sözleşme yenileyerek, 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Paşa, Trezeguet'le anlaştıktan sonra, 29 yaşındaki sağ bekle de Başkan Vekili ve Sportif Direktör Nursal Bilgin'in katıldığı törende kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlı ekibe bağlayan imzayı attı. Veysel, bu sezon 30 maçta 3 golle oynadı.
    1. 17.5.2018
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