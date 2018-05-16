Kasımpaşa, Veysel Sarı ile sözleşme yeniledi

Kasımpaşa, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan takım kaptanı Veysel Sarı ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Veysel Sarı, lacivert-beyazlı kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz ve Sportif Direktör Bekir Nursal Bilgin'in katılıma ile yapılan imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.